Beylikdüzü'nde seyir halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü
Beylikdüzü'nde seyir halindeki araçta çıkan yangın kontrol altına alındı.
D-100 kara yolunda seyreden İbrahim E. yönetimindeki 34 EGR 177 plakalı otomobilin motor kısmı henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi.
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Sürücü, aracın kiralık olduğunu bildirdi.
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