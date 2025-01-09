Beylikdüzü’nde silahlı ’laf atma’ kavgası! 3 yaralı, çok sayıda gözaltı

Yayınlanma: 09.01.2025 - 10:59

Güncelleme: 09.01.2025 - 10:59

İstanbul Beylikdüzü’nde iki grup genç arasında ‘laf atma’ yüzünden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Darp edilen 3 kişi yaralandı, olay anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde, aynı mahallede oturan iki grup genç arasında ‘laf atma’ gerekçesiyle başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. İlk etapta tekme tokatla sonuçlanan kavgada, gençler saatler sonra silahlarla geri döndü.

Olayda 3 kişi darp sonucu yaralanırken, polis çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Olay yerine gelen gençlerden çok sayıda kişi gözaltına alınırken, silahlı kavga hakkında soruşturma başlatıldı.

Polis, olaya karışan diğer kişilerin tespiti ve yakalanması için çalışmalara devam ediyor.