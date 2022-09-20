Beylikdüzü'nde trafikte tekerlek paniği

20 Eylül 2022 Salı, 14:44

D-100 Karayolu Beylikdüzü mevki Avcılar istikametinde dün sabah saatlerinde bir araçtan çıkan tekerlek, akan trafikte uzun süre yuvarlandı. Trafikteki araç sürücüleri, tekerlek yüzünden zaman zaman zor anlar yaşadı.

Sürücüler, tekerleğe çarpmamak için kimi zaman yavaşladı, kimi zaman da yönlerini değiştirdi.

Bir süre sonra tekerlek yol kenarına doğru yuvarlanınca trafik normale döndü. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

