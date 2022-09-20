Beylikdüzü'nde trafikte tekerlek paniği

İstanbul Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda otomobilden çıkan tekerlek trafiktekilere zor anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
20 Eylül 2022 Salı, 14:44
Beylikdüzü'nde trafikte tekerlek paniği
Abone Ol google-news

D-100 Karayolu Beylikdüzü mevki Avcılar istikametinde dün sabah saatlerinde bir araçtan çıkan tekerlek, akan trafikte uzun süre yuvarlandı. Trafikteki araç sürücüleri, tekerlek yüzünden zaman zaman zor anlar yaşadı.

Sürücüler, tekerleğe çarpmamak için kimi zaman yavaşladı, kimi zaman da yönlerini değiştirdi.

Bir süre sonra tekerlek yol kenarına doğru yuvarlanınca trafik normale döndü. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
 


tekerlek Trafik D-100 Karayolu Avcılar

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler