Beylikdüzü'nde uyuşturucu baskını: Evinin terasını seraya çevirmiş

Beylikdüzü’nde, gerçekleştirilen operasyonda evin terasını seraya çeviren şüpheli yakalanırken, 80 kök hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA
24 Haziran 2022 Cuma, 16:50
Beylikdüzü'nde uyuşturucu baskını: Evinin terasını seraya çevirmiş
Abone Ol google-news

İstanbul Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yakuplu Mahallesinde bulunan bir evde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Bilgileri değerlendiren ekipler, fiziki takibe aldıkları şüphelinin adresine baskın düzenledi. Yapılan baskında, şüphelinin evin terasına kurduğu serada hint keneviri yetiştirdiği ortaya çıktı.

Serada yapılan çalışmalarda 80 kök hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda V.G., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 


beylikdüzü uyuşturucu
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler