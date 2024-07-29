Beylikdüzü'nde yangın: Yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

Yayınlanma: 29.07.2024 - 17:37

Güncelleme: 29.07.2024 - 17:37

Yangın saat 15.00 sıralarında İstanbul Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle otluk alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İtfaiye ekipleri engebeli arazi nedeniyle zaman zaman müdahalede zorluk yaşadı. Yerleşim yerlerine kadar yaklaşan yangın havadan ve karadan müdahaleyle tamamen söndürüldü. Vatandaşların da itfaiye ekiplerinin çalışmalarına destek verdiği yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

