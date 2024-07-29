Isparta’da yangın sonucu bağ evi küle döndü: 1 yaralı

Yayınlanma: 29.07.2024 - 17:16

Güncelleme: 29.07.2024 - 17:18

Isparta’nın Eğirdir İlçesine bağlı Kırkayak Mahallesinde bulunan bir bağ evinde, Bayram K.’ya ait bağ evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

Evden alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, jandarma ve Eğirdir, Atabey Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çıkan yangında hafif yaralanan Bayram K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, yangın sonucu bağ evi kullanılamaz hale gelirken, bir otomobil zarar gördü.