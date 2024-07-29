Isparta’da yangın sonucu bağ evi küle döndü: 1 yaralı
Isparta’da bir bağ evinde çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu küle dönen bağ evinde 1 kişi yaralanırken, 1 otomobil zarar gördü.
Isparta’nın Eğirdir İlçesine bağlı Kırkayak Mahallesinde bulunan bir bağ evinde, Bayram K.’ya ait bağ evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.
Evden alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, jandarma ve Eğirdir, Atabey Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Çıkan yangında hafif yaralanan Bayram K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, yangın sonucu bağ evi kullanılamaz hale gelirken, bir otomobil zarar gördü.
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