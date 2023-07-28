Beylikdüzü'nde 'yüksek ses' şikayeti: Polise küfürler savurdu
Beylikdüzü'nde iddiaya göre, iş yerinde akşam saatlerinde yüksek sesle müzik dinleyen Esendal K. ve eşi Gamze K.'yi mahalle sakinleri zabıta ekiplerine şikayet etti. OIay yerine gelen zabıta ekiplerine hakaret ettiği iddia edilen Esendal K. bu kez polis ekiplerine ihbar edildi. Şüpheli ile polis ekipleri arasında yaşanan sözlü tartışma, kısa sürede arbedeye dönüştü. Polis ekiplerine direnen Esendal K. kelepçelenerek karakola götürüldü.
Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde geçen gün saat 22.00 sıralarında; Esendal K. ve eşi Gamze K. çocuklarıyla birlikte otomobil camı değiştirilen dükkânda yüksek sesle müzik dinliyordu.
Seslerden rahatsız olan mahalle sakinleri zabıta ekiplerine ihbarda bulundu.
FİZİKSEL SALDIRIDA BULUNDU
Esendal K. olay yerine gelen zabıta ekiplerine hakaret ederek fiziksel saldırıda bulundu. Bu kez olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekiplerine küfür eden Esendal K. fiziksel saldırılarına devam etti.
Karakola götürülmek istenirken direnen Esendal K.'nin eşi Gamze K. ise, yaşananlara tepki göstererek, "Milletvekili adayı dersiniz" şeklinde konuştu. Yaşananlara şahit olan ailenin çocukları ağlamaya başladı.
İddiaya göre, yaşanan arbede sırasında Esendal K. 3 polis memurunun yaralanmasına neden oldu. Ekiplerin, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nden darp raporu aldığı öğrenildi.
Yere yatırılarak kelepçe takılan Esendal K. Beylikdüzü Polis Merkezi Amirliğine götürdü.
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