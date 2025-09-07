Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’den Ali’ye duygulandıran mektup: 'Sana söz çıktığımda ilk seni ziyaret edeceğim'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonlar kapsamında Silivri'deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, seçim döneminde tanıştığı ve kendisine destek veren engelli vatandaş Ali’ye duygulandıran bir mektup gönderdi.

Seçim çalışmaları sırasında Örnektepe Mahallesi’nde karşılaştığı Ali’ye, “Kazanınca ilk sana geleceğim” diyerek söz veren Güney, göreve geldikten sonra ilk ziyaretini de ona gerçekleştirmişti. Cezaevinden yazdığı mektupla sözünü bir kez daha yineleyen Güney, Ali’ye moral verdi.

“SANA SÖZ, ÇIKTIĞIMDA İLK SENİ ZİYARET EDECEĞİM”

Başkan İnan Güney, Ali’ye hitaben yazdığı mektubunda şu ifadeleri kullandı:

“Değerli kardeşim Ali, duydum ki çok üzülmüşsün, belediyenin önüne gelip haksızlığa isyan etmişsin. Oysa ki ben, sen ve senin gibi kardeşlerimin yüzü gülsün, kendini özel ve ayrıcalıklı hissetsin diye emek verdim. Senin hayır duan ile seçimi aldığım gibi senin hayır duan ile buradan çıkacağım. Sana söz çıktığımda ilk seni ziyaret edeceğim inşallah. Beraber tekrar BJK maçına gideceğiz, doğum gününü kutlayacağız. Örnektepe’de çalışırken ‘Bir de Ali’ye uğradım’ diyeceğim. O güzel günlerimizi tekrar yaşayacağız. Sen iyi ol, moralin yüksek olsun. Ben o zaman burada huzurlu olurum Ali kardeşim. Seni hasretle, özlemle kucaklıyorum. Özgürlüğe ve gelecek güzel günlere olan inancımla Silivri zindanından yürek dolusu sevgi, selam yolluyorum. Bizim türkümüz yarım kalmayacak.”

“ALİ’NİN MUTLULUĞU YÜZÜNE YANSIDI”

Başkan Güney’in mektubu Ali’ye annesi tarafından okundu. Duygulu anlar yaşayan Ali’nin mutluluğu yüzüne yansıdı. Güney, mektubun Ali’ye ulaştığı anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.