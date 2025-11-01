Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney: ‘Silivri’deki hücremiz Cumhuriyet’le ışıldıyor’

Cumhuriyet Okurları’nın (CUMOK) öncülüğünde başlatılan Cumhuriyet imecesine destek ve dayanışma çağrıları artarak sürüyor.

“Cumhuriyet aydınlıktır” diyen okuyucularımız, “Asırlık çınara can suyu olalım” mesajlarıyla bağış kampanyasına katılıyor.

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınıp ardından tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi’ne gönderilmişti.

Güney, cezaevinden Cumhuriyet imecesine destek mesajı gönderdi:

“Harcına suyu Kurtuluş Savaşı yıllarında verilmiş, Gazi Mustafa Kemal’in çağrısıyla 1924 yılında kurulmuş, 101 yıldır Uğur Mumcu’ların, Bahriye Üçok’ların, Ahmet Taner Kışlalı’ların, İlhan Selçuk’ların mirasına yakışır şekilde bağımsız gazeteciliğin nişanesi, halkın ve hakkın sesi olmuş, Aydınlanmadan, Cumhuriyetten ve Atatürkçülükten yana taraf olmuş Cumhuriyet gazetesine Silivri’nin soğuk zindanlarından sımsıcak bir selam yolluyorum.

Özgür günlerde okuyup ülkeyi, gündemi takip ettiğimiz gibi bugün de hücremiz Cumhuriyet’in aydınlığıyla ışıldıyor. Her gün saatlerce tüm köşe yazılarını keyifle okuyup, yeni yorumlar ve farklı bakış açılarıyla düşünce dağarcığımızı genişletiyoruz. Cumhuriyet, ülkemiz ve halkımız için bir aydınlanma meşalesi olmuştur. Bu aydınlıkta insanlar gerçeği, hakikati, haklı olanı ve gizlenen arka yüzleri görmüştür. Cumhuriyet, iktidarların da yüzüne tutulmuş bir ayna olmuştur aslında.

Yıllar içinde büyük bedeller ödemiştir ama bir harf eksik yazmamış, hapsedilmiş ama diz çökmemiştir. Askeri ve sivil darbelerde gözaltılar, baskılar yaşamış, yine de ilkelerinden asla taviz vermemiştir. Bir hikaye vardır: Adam çocuğuna para yollayacak, otogara gidiyor, kimseyi tanımıyor, birisine teslim etmesi lazım.

Bakıyor, elinde Cumhuriyet gazetesi olan biri var, parayı ona teslim ediyor. Bugün, gazetemizle dayanışma günüdür. Bu meşale sönmemelidir. Selam olsun 101 yıllık bağımsız gazeteciliğin simgesi Cumhuriyet gazetesine ve tüm okurlarına...”

CUMHUR İYET’E DESTEK VE DAYANIŞMA ÇA ĞRISI

*Cumhuriyet, 101 yıldır başı dik, dürüst, ilkeli yayıncılık yapıyor.

*Cumhuriyet 101 yıldır bağımsız. Katkınızla bağımsızlığımız güçlenecek.

*Cumhuriyet 101 yıldır Aydınlanmacı. Bağışınızla Aydınlanma ateşi parlayacak.

*Cumhuriyet 101 yıldır okurun ve halkın öz gücüne yaslanıyor. Dayanağımızsınız.

*Cumhuriyet, 101 yıldır demokrasiyi ve özgürlükleri savunuyor. Gücümüzsünüz.

BANKA B İLGİLERİ

TL HESAP

CUMHURİYET VAKFI

BANKA ADI: Türkiye İş Bankası Pangaltı Şubesi

HESAP NO: (1041) 1214335

IBAN NO: TR38 0006 4000

0011 0411 2143 35

SWIFT CODE: ISBKTRIS

-----

EUR HESAP

CUMHURİYET VAKFI

BANKA ADI: Türkiye İş Bankası Pangaltı Şubesi

HESAP NO: (1041) 0852447

IBAN NO: TR69 0006 4000

0021 0410 8524 47

SWIFT CODE: ISBKTRIS

-----

USD HESAP

CUMHURİYET VAKFI

BANKA ADI: Türkiye İş Bankası Pangaltı Şubesi

HESAP NO: (1041) 0852409

IBAN NO: TR28 0006 4000

0021 0410 8524 09

SWIFT CODE: ISBKTRIS

-----

AVRUPADAN BAĞIŞ YAPMAK İSTEYENLER İÇİN

YENİGÜN HABER AJANSI BASIN VE YAYINCILIK A.Ş

BANKA ADI: İşbank GmbH Frankfurt Branch

HESAP NO: 002628900-9

IBAN NO: DE45 5023 0600

0026 2890 09

BIC NO: ISBKDEFXXXX