Gazetemize destek sürüyor: ‘Cumhuriyet’i yaşatmak, demokrasiyi savunmaktır’

Cumhuriyet Okurları’nın (CUMOK) başlattığı Cumhuriyet imecesi kampanyasına yönelik destek ve dayanışma çağrıları artmaya devam ediyor. Okurlarımızın isteğiyle imece kampanyasının süresi uzatıldı.
Türk Parlamenterler Birliği İzmir Şubesi üyeleri ve dostları: Cumhuriyetin değerlerini yaşatmak için: Laiklik, hukukun üstünlüğü, özgürlük, eşit yurttaşlık ve çağdaşlık ilkelerini savunmak, bugün hâlâ Cumhuriyetin kazanımlarını korumak demektir.
Bağımsız gazetecilik için: Cumhuriyet, hiçbir sermaye grubuna, iktidara ya da çıkar çevresine bağlı olmadan habercilik yapabilen ender kurumlar arasındadır.
‘TOPLUMSAL BELLEK’
Eleştirel düşüncenin yaşaması için: Cumhuriyet, Türkiye’de eleştirel aklın, sorgulamanın, tartışmanın gazetesi olmuştur. Bu, bir toplumun özgür düşünce damarını besler. Basın özgürlüğü için: Cumhuriyet’e yönelik baskılar, davalar ve cezalar, sadece bir gazeteye değil, halkın haber alma hakkına yöneliktir. Bu nedenle Cumhuriyet’i yaşatmak, demokrasiyi savunmaktır.
Toplumsal belleği korumak için: Cumhuriyet’in arşivleri, Türkiye’nin modernleşme sürecinin aynasıdır. O belleği korumak, geleceğe ışık tutmaktır. Yeni kuşaklara umut vermek için: Gençler, Cumhuriyet’in sayfalarında hâlâ hakikati, vicdanı ve umudu bulabiliyor. Bu mirasın devam etmesi, Türkiye’nin aydınlık geleceği için gereklidir.
CUMOK’un çağrısıyla başlayan kampanyayla bağış almaya vakfımız yetkilidir. Bağışlarınızı gazetemizden ve internet sitemizden duyurulan banka hesap numaralarına yatırabilirsiniz.
Cumhuriyet, 101 yıldır başı dik, dürüst, ilkeli yayıncılık yapıyor.
Cumhuriyet 101 yıldır bağımsız. Katkınızla bağımsızlığımız güçlenecek.
Cumhuriyet 101 yıldır aydınlanmacı. Bağışınızla aydınlanma ateşi parlayacak.
Cumhuriyet 101 yıldır okurun ve halkın öz gücüne yaslanıyor. Dayanağımızsınız.
Cumhuriyet, 101 yıldır demokrasiyi ve özgürlükleri savunuyor. Gücümüzsünüz.
BANKA BİLGİLERİ
TL HESAP
CUMHURİYET VAKFI
BANKA ADI: Türkiye İş Bankası Pangaltı Şubesi
HESAP NO: (1041) 1214335
IBAN NO: TR38 0006 4000 0011 0411 2143 35
SWIFT CODE: ISBKTRIS
-------
USD HESAP
CUMHURİYET VAKFI
BANKA ADI: Türkiye İş Bankası Pangaltı Şubesi
HESAP NO: (1041) 0852409
IBAN NO: TR28 0006 4000 0021 0410 8524 09
SWIFT CODE: ISBKTRIS
---------
EUR HESAP
CUMHURİYET VAKFI
BANKA ADI: Türkiye İş Bankası Pangaltı Şubesi
HESAP NO: (1041) 0852447
IBAN NO: TR69 0006 4000 0021 0410 8524 47
SWIFT CODE: ISBKTRIS
----------
AVRUPADAN BAĞIŞ YAPMAK İSTEYENLER İÇİN
YENİGÜN HABER AJANSI BASIN VE YAYINCILIK A.Ş
BANKA ADI: İşbank GmbH Frankfurt Branch
HESAP NO: 002628900-9
IBAN NO: DE45 5023 0600 0026 2890 09
BIC NO: ISBKDEFXXXX
Kredi kartı ile bağış yapmak için tıklayınız