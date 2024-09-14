Beyoğlu Belediyesi'nin Kadın El Emeği Pazarı'na Kaymakamlık engeli: Mahkeme kararı gelmeden stantlar toplandı, eserlere zarar verildi

Yayınlanma: 14.09.2024 - 16:30

Güncelleme: 14.09.2024 - 16:48

İstanbul'da Beyoğlu Belediyesi tarafından açılmak istenen Kadın El Emeği Pazarı güvenlik engeline takıldı. Kaymakamlık, geçmiş yıllarda basit bir başvuruyla açılabilen pazar için iptal kararı verdi. Beyoğlu Belediyesi, Kaymakamlık kararını Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkeme kararı henüz belli olmadan sabaha karşı pazara baskın düzenleyen çevik kuvvet ekipleri, güvenlik gerekçesiyle stantlar topladı, pazarda satılacak eserlere zarar verildi.

Beyoğlu Belediyesi'nin Beyoğlu'ndaki ev kadınlarının ev ekonomisine destek olması amacıyla İstiklal Caddesi'nde bulunan Yeşilçam Sokak'ta gelecek hafta başlatmayı planladığı "Kadın El Emeği Pazarına" ait stantlar, Cumartesi sabaha karşı çevik kuvvet ekipleri tarafından toplandı. Beyoğlu Belediyesi'nin bu hafta açılış hazırlıklarını yaptığı pazar ilk önce Beyoğlu Kaymakamlığı'nın kararıyla güvenlik gerekçe gösterilerek iptal edildi. Beyoğlu Belediyesi ise bunun üzerine yürütmeyi durdurma kararı istemiyle konuyu Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı. Cumhuriyet'e konuşan Beyoğlu Belediyesi kaynakları, mahkemenin henüz kararını açıklamamasına karşın polis ekiplerinin sabaha karşı pazara baskın düzenleyerek stantları topladığını ve Kemerburgaz’daki Yedi Emin Otoparkı’na götürdüğünü söyledi.

STANTLAR KIRILDI, EL EMEĞİ ESERLER PARÇALANDI

Pazarda satılması planlanan ürünlerin tamamının Beyoğlu Belediyesi tarafından BESMEK Meslek Edinme Kurslarında eğitim alan kadınların ürettikleri ürünlerden oluştuğu ifade edilirken Beyoğlu Belediyesi, otoparka götürülen stantlar kırık dökük bir halde görüntülendiğini ve stantlar beraber toplanan el emeği eserlerin de parçalanmış olduğu bilgisini verdi. Belediye görevlileri, zarar gören eserleri tek tek belirleyerek hasar tespitinde bulunacaklarını söyledi.

Geçmiş yıllarda yine Beyoğlu Belediyesi tarafından Galata Kulesi yakınlarında açılan ve son olarak geçen sene de Yeşilçam Sokağı'nda açılan pazar için normalde yalnızca kaymakamlığın bildirildiğini ifade eden belediye yetkilileri, mevcut yönetimin de aynı yolu izlediğini ancak stantlar bu yıl güvenlik gerekçesiyle engellendiğini belirtti.