Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney: 'Kitapçığın tanesini 2 bin liraya yaptırmışlar, en pahalı yerde 500 lira'

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, belediye meclisinde konuştu. Güney'in gündeminde AKP'li eski yönetimin belediyeye bıraktığı borç vardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2024 - 18:15
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney: 'Kitapçığın tanesini 2 bin liraya yaptırmışlar, en pahalı yerde 500 lira'
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Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney belediye meclis oturumunda konuştu. Güney belediyeye ait bir kitapçığı örnek göstererek eski AKP'li yönetime tepki gösterdi.

Elindeki Beyoğlu Belediyesi'ne ait kitapçığı gösteren Başkan Güney, "Şu kitapçığın tanesini 2 bin TL'ye yaptırmışlar, en pahalı yere sordum 500 TL'ye yapıyor" ifadelerini kullandı.

"BİR SÖZ VERDİK"

Güney yaptığı meclis konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bakın şu kitapçığı yaptırmışız. 2 bin lira tanesi. En pahalı yere sordum 500 TL. 70 tane yeterken 300 bin lira bu kitapçığa vermişiz. Alın götürün eğer 2 bin lira fiyat veren varsa en pahalı yer 520 lira verdi.Biz bir söz verdik Beyoğlu halkına."

916 MİLYON LİRA BORÇ

Seçimlerde AK Partili rakibi Haydar Ali Yıldız'a üstünlük sağlayarak başkan seçilen Güney, "Bize bıraktığınız 70 milyon lira kasada para. 916 milyon lira bir borç var" dedi.


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