Beyoğlu'nda Avrupa Miras Günleri

Yayınlanma: 06.09.2024 - 16:07

Güncelleme: 06.09.2024 - 16:07

Beyoğlu Belediyesi, bu yıl "Rotalar, Ağlar ve Bağlantıların Mirası" temasıyla düzenlenecek olan Avrupa Miras Günleri kapsamında Beyoğlu’nun tüm kültürel paydaşlarını bir araya getiriyor. “Beyoğlu’nun Mirasını Yeniden Keşfe Çıkıyoruz” sloganıyla gerçekleştirilecek etkinliklere, kültür merkezlerinden kitapevlerine, konsolosluklardan müzelere, üniversitelerden vakıflara kadar 50’den fazla kurum mekanlarıyla katılım sağlayacak.

İLBER ORTAYLI İLE 6. DAİRENİN TARİHİNE YOLCULUK

Beyoğlu Avrupa Miras Günleri’nin en önemli konuklarından birisi de Tarihçi Yazar İlber Ortaylı olacak. Pelin Batu moderatörlüğünde gerçekleştirilecek söyleşide İlber Ortaylı, Şişhane Meydanı’nda Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası 6. Dairenin hikayesini ve belleğini anlatacak. 8 Eylül Pazar günü yapılacak olan söyleşi saat 17.00’de başlayacak.

SANATSEVERLER SANATÇILARIN ÜRETİM SÜRECİNİ GÖZLEMLEME İMKANI BULACAKLAR

Beyoğlu Avrupa Miras Günleri kapsamında, 7 Eylül Cumartesi günü Tokatlıyan Han’da 14.00 - 18.00 saatleri arasında “Açık Atölye" etkinliği gerçekleştirilecek. Ziyaretçiler, 19. yüzyılda Beyoğlu'nun gözde otellerinden ve halen İstiklal Caddesi'nin simgelerinden biri olan tarihi hanın büyüleyici atmosferinde birçok başarılı bağımsız sanatçının atölyelerini ziyaret edip, yaratıcı üretim sürecine tanıklık etme imkanı bulacaklar.