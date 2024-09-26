Beyoğlu Belediyesi'nin tarihi Terra Santa binasından tahliye edilmesine CHP'den tepki: "Engellemeleriniz demokrasi tokadı olarak geri döner"

Yayınlanma: 26.09.2024 - 15:20

Güncelleme: 26.09.2024 - 15:20

CHP İstanbul örgütü ve CHP'li ilçe ve belediye başkanları, Beyoğlu Belediyesi'ne tahsis edilen tarihi Terra Santa binasının Beyoğlu Kaymakamlığı'nın talebiyle tahliye edilmesi kararına tepki gösterdi. CHP'li 39 ilçe başkanı ve 26 belediye başkanı, meclis üyeleri, il yöneticileri, kadın ve gençlik kolu başkanları, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile dayanışma için tarihi binada bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi. Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından salı günü Beyoğlu Belediyesi'ne yollanan tebligatta, 2022 yılında 10 yıllığına belediyeye tahsis edilen Terra Santa Manastırı'ndaki 4 yapı içerisinde tahsis şartlarına aykırı olarak mescit, kütüphane ve kafeterya açılması gerekçe gösterilerek binanın cuma gününe kadar tahliye edilmesi talep edilmişti.

''GEÇMİŞ 8 AYDA NEDEN SORULMADI?''

Karara tepki göstermek için sabah saatlerinde CHP Beyoğlu İlçe Binası önünde buluşan CHP'liler buradan Terra Santa binasına yürüdü. Binanın bahçesinde düzenlenen basın açıklamasında konuşan İnan Güney, "Tahliye kararı için sebep gösterilen mescit, kütüphane ve kafeterya biz göreve gelmeden 8 ay önce açılmış yerler. Geçmiş 8 ayda sorun olmazken bugün neden sorun ettiniz? Geçmiş 8 ayda bunlar sözleşmeye aykırı diye herhangi bir tebligatta bulunmazken bugün niye bir anda yetkiniz olmamasına rağmen bu sözleşmeyi iptal ettiniz?" ifadelerini kullandı.

BİR AYLIK RESMİ SÜRE GÖRMEZDEN GELİNDİ

2022 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi arasında imzalanan protokol uyarınca herhangi bir aykırılığın düzeltilmesi için taraflara bir aylık bir süre tanındığının altını çizen Güney, "O süre içerisinde düzeltilmezse sözleşmenin iptal edileceği belirtiliyor. Bize herhangi bir süre verilmeden bu üç gerekçe öne sürülüp, sözleşmeniz bitirildi ve anahtarları teslim edin dendi. Geçen Cuma bunu yaşadık, bu Cuma yaşıyoruz. Önümüzdeki Cuma’ya ne olacak bilmiyoruz” dedi.

ÇELİK'TEN TEPKİ: ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA NE OLACAK?

Güney'in ardından konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise geçen haftalarda hafta belediyenin ek hizmet binasının hukuksuz bir biçimde boşaltıldığını ve Beyoğlu Belediyesi'nin açmak istediği Kadın El Emeği Pazarı'nın da kaymakamlık tarafından engellenmeye çalışıldığını hatırlatarak "Yine bürokratlar eliyle Beyoğlu Belediyesi'nin buradaki hizmetlerini engellemeye çalışıyorlar. Gerçekten şunu çok merak ediyoruz. Şimdi sıra nereye gelecek? Başkanımız da ifade etti. Önümüzdeki Cuma günü hangi hukuksuz kararın altına imza atacaklar. Belediyenin hangi hizmetini engelleyecekler? Bunu merak ediyoruz" diye konuştu.

BÜRAKRATLARA UYARI

Söz konusu kararlarla cezalandırılmaya çalışılanların İnan Güney değil Beyoğlu halkı olduğunu vurgulayan Çelik, bürokratlara seslenerek "Partizanlığı bir kenara bırakın. Bu uygulamaları ya bir yerlerden talimat alarak gerçekleştiriyorsunuz. Ya da birilerine şirin görünmek için bu uygulamaları gerçekleştiriyorsunuz. Sizler hepimizin vergileriyle aldığınız maaşlarla o koltuklarda oturan bürokratlarsınız. Sizler toplumun her kesimine eşit yaklaşmak zorundasınız. Günün sonunda bu halkın vergileriyle, toplumun tüm tüm kesimlerinin vergileriyle aldığınız maaşlarla o koltuklarda oturduğunuzu unutmamanız lazım" ifadelerini kullandı.

''ENGELLERİNİZ DEMOKRASİ TOKADI OLARAK GERİ DÖNER''

İBB'ye yönelik engellemelere de dikkat çeken Çelik, "Yeri geldi bakanlık yetkileriyle büyükşehir belediye başkanımızı engellemeye çalıştılar. Yeri geldi cumhurbaşkanlığı yetkileriyle Buyükşehir Belediye Başkanımızı engellemeye çalıştılar. Ama tüm bu engellemelere rağmen büyükşehir belediye başkanımız 2019'dan, 2024'e kadar İstanbul halkına projeci, icraatçı, halkçı, bir yönetim anlayışı sergilemiş oldu ve 2019'daki 12 bin oyluk oy farkı 2024'te bir milyonun üzerine çıktı. Bu şu anlama geliyor: Bu engellemeleri gerçekleştirenler bu engellemelerin altına imza atanlar nasıl geçmişteki engellemeleriniz ilk seçim sandığında bir demokrasi tokadı olarak döndüyse bugünkü engellemelerinizde yarın bir demokrasi tokadı olarak mutlaka sizlere dönecektir" dedi.