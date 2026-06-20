Valilik, Kaymakamlık ve Emniyet'ten Onur Yürüyüşü yasağı: Taksim ve İstiklal bariyerlerle kapatılacak

Beyoğlu Kaymakamlığı, 21 Haziran'da sosyal medya üzerinden yapılan toplanma çağrılarını gerekçe göstererek ilçedeki tüm açık alanlarda toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi ve benzeri etkinlikleri 24 saat süreyle yasakladı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yasağın 21 Haziran günü saat 00.01 itibarıyla yürürlüğe girdiği belirtildi.

Karar kapsamında saat 10.00'dan itibaren Taksim Meydanı ve Cumhuriyet Anıtı çevresi bariyerlerle kapatılacak. Gerekli görülmesi halinde araç ve yaya trafiği kontrollü şekilde durdurulabilecek.

Gezi Parkı çevresinde de bariyerleme yapılacağı, ihtiyaç halinde yaya geçişlerinin sınırlandırılacağı bildirildi. İstiklal Caddesi ile caddeye bağlanan ara sokakların Tünel Meydanı'na kadar kapatılacağı, gerekli görülmesi halinde araç ve yaya geçişlerine izin verilmeyeceği kaydedildi.

Karaköy Meydanı ve çevresinde de benzer güvenlik önlemlerinin uygulanacağı belirtilirken, Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Kazancı Yokuşu, Şişhane Meydanı ve Firuzağa Meydanı'nın da tedbirlerden etkileneceği ifade edildi.

METRO VE FÜNİKÜLER SEFERLERİNDE KISITLAMA

Metro İstanbul da İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda bazı hatlarda geçici düzenlemeye gidildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim İstasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar hizmet vermeyecek.

Ayrıca M2 hattındaki Şişhane İstasyonu'nun Kasımpaşa çıkışı dışındaki tüm giriş ve çıkışlar yolcu kullanımına kapatılacak. Trenler ise Taksim İstasyonu'nda durmadan seferlerine devam edecek.

ÇOK SAYIDA YOL TRAFİĞE KAPATILACAK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü de güvenlik tedbirleri kapsamında Beyoğlu ve Şişli'de çok sayıda yolun trafiğe kapatılacağını açıkladı.

İstiklal Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Yeni Çarşı Caddesi, Meşrutiyet Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Galip Dede Caddesi ile çok sayıda sokak ve bağlantı yolu araç trafiğine kapatılacak.

Şişli'de ise ihtiyaç duyulması halinde Taşkışla ve Askerocağı caddeleri ulaşıma kapatılabilecek.

Yetkililer, gün içerisinde yaşanabilecek gelişmelere bağlı olarak Beyoğlu'nun farklı noktalarında da araç ve yaya trafiğine geçici kısıtlamalar getirilebileceğini bildirdi.