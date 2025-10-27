Beyoğlu’nda rögar taştı; halıcı dükkanı sular altında kaldı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.10.2025 20:47:00
DHA
Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi’nde sağanak yağışın ardından taşan rögar, zemin kattaki halıcı dükkânını sular altında bıraktı. İtfaiyenin tahliye çalışmaları yetersiz kalırken, dükkândaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Beyoğlu’nda sağanak yağışın ardından cadde üzerindeki rögar taşarak zemin kattaki halıcı dükkanı sular altında kaldı. Dükkandaki eşyaların kullanılamaz hale geldiği olayla ilgili itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Okmeydanı mevki Piyalepaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yoğun yağış sonrası taşan rögar nedeniyle zemin kattaki halıcı dükkanı sular altında kaldı.

İşyeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler dükkana dolan su birikintisini tahliye etmeye başladı. Ancak rögardan sürekli olarak suyun gelmesi nedeniyle dükkandaki su boşaltılamadı.

Olay nedeniyle iş yerindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. 

 

