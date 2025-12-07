Beyoğlu'nda yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu!

Olay, 3 Aralık Çarşamba günü saat 19.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu arkadaşı Tranf Keystone, akşam saatlerinde ulaşamadığı, 40'lı yaşlarda olduğu öğrenilen Maria Bruyaba Mafuta’yı kontrol etmek amacıyla evine gitti.

Mafuta’nın kapıyı açmaması üzerine zemin kattaki dairenin açık olan penceresinden perdeyi aralayarak içerisini kontrol eden Keystone, arkadaşının yatakta hareketsiz yattığını gördü. Ardından da sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

DARP YA DA KESİCİ ALET İZİNE RASTLANMADI

İhbar üzerine oılay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi kapıyı kırarak içeri girdi.

Yapılan kontrollerde Mafuta’nın sırt üstü yatar vaziyette bulunduğu, vücudunda darp ya da kesici delici alet izi olmadığı belirlendi. Sağlık ekipleri Mafuta’nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaptı. Kadının cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.