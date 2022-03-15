Beyoğlu'da kafede silahlı saldırı: 2 yaralı

15 Mart 2022 Salı, 09:12

Olay 01.00’da Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan handa meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tarihi han içerisinde bulunan bir kafede kimliği belirlenemeyen şahıs, silahı ile 2 kişiyi yaraladı.



Silahlardan çıkan mermilerin hedefi olan iki kişi yaralandı. Olayın yaşandığı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulans ile hastaneye kaldırdı. Olayı gerçekleştiren şahıs ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Olay yerine gelen inceleme ekipleri de kafenin içerisinde ve dışında geniş çaplı araştırma gerçekleştirdi. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.



