Beyoğlu'da kafede silahlı saldırı: 2 yaralı
Taksim’de bir kafede iki kişinin yaralandığı olayda silahlı saldırgan gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay 01.00’da Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan handa meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tarihi han içerisinde bulunan bir kafede kimliği belirlenemeyen şahıs, silahı ile 2 kişiyi yaraladı.
Silahlardan çıkan mermilerin hedefi olan iki kişi yaralandı. Olayın yaşandığı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulans ile hastaneye kaldırdı. Olayı gerçekleştiren şahıs ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olay yerine gelen inceleme ekipleri de kafenin içerisinde ve dışında geniş çaplı araştırma gerçekleştirdi. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İlgili Haberler
- Güvenpark'taki terör saldırısında yaşamını yitirenler anıldı
- Atatürk Onur Anıtı’na saldırıya 9’ar yıla kadar hapis istendi
- Kuşadası eski belediye başkanı Özer Kayalı’ya silahlı saldırı
Video Haberler
- Denetimden kaçmaya çalışan otomobil polislere çarptı
- ABD vatandaşı Cihangir'de ölü bulundu
- Rus milyarderin özel jeti İstanbul'dan ayrıldı
- AB, Rusya'ya yeni yaptırımları onayladı
- Derbinin yıldızından transfer iddialarına yanıt!
- Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme
- Meteoroloji tarih verdi: Kar yeniden geliyor!
- Sokak röportajında tartışma: İhanetle suçladı!
- Dün darp edilen doktor, bugün 14 Mart Tıp Bayramı'nı kut
- Zigana Geçidi'nde kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
En Çok Okunan Haberler
- ABD vatandaşı Cihangir'de ölü bulundu
- Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşinden pes dedirten savunma
- Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?
- İşte yurttaşların istediği cumhurbaşkanı!
- Bakan Nebati'den akaryakıt açıklaması
- 37 dakikada 255 adet çöp şiş yedi: 26 bin 550 TL kazandı
- macOS Monterey 12.3 çıktı: İşte Gelen Tüm Yenilikler!
- Sokak hayvanlarını hedef almıştı: Tilbe'ye büyük şok
- Brent petrol fiyatlarında son durum
- Denetimden kaçmaya çalışan otomobil polislere çarptı