Beyoğlululardan İnan Güney’e büyük destek!

Başkan İnan Güney’in gözaltına alınmasının ardından bu akşam Beyoğlu Belediyesi önünde düzenlenen destek mitingine; CHP Milletvekili Suat Özçağdaş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’in yanı sıra yüzlerce Beyoğlulu katıldı.

Duygusal anların yaşandığı mitingde; emekli evlerinden yararlanan yurttaşlardan, Öğrenci Ye ve Yuvamız Beyoğlu projeleriyle yaşamı kolaylaşan ailelere; şehit yakınlarından gazilere kadar pek çok kesim hazır bulundu.

Katılımcılar, İnan Güney’in halkla kurduğu doğrudan ilişkiye ve hayata geçirdiği sosyal projelere dikkat çekerek, bu gözaltının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

SE Ç İMİN SİMGESİ ALİ: 'İNAN BAŞKANIMIZIN SERBEST KALACAĞINA İNANIYORUM'

Mitingde ilk konuşmayı, seçim döneminde Başkan Güney’in söz verdiği ve göreve geldikten sonra ziyaret ettiği engelli Ali yaptı. Ali, “İnan Başkanımızın serbest kalacağına inanıyorum. Her şey çok güzel olacak” dedi.

ŞEHİT YAKINLARINDAN VE GAZİLERDEN G ÜNEY’E DESTEK

Mitingte söz alan Şehit Er İsmail Kabacı’nın eşi Figen Kabacı ise duygularını şu sözlerle paylaştı:

“Tanıdığım günden beri beni hiç yalnız bırakmayan, her zaman arkamda duran biri oldu. Bugüne kadar evime böyle bir Belediye Başkanı hiç gelmemişti. O kadar samimi, o kadar içtendi ki... İnan Başkanımızı nasıl alırlar içeriye, nasıl?”

BEYOĞLU’NUN 45 MAHALLESİNDEN DESTEK MESAJLARI

Beyoğlu’nun farklı mahallelerinde yaşayan yurttaşlardan da destek mesajları ön plana çıktı. Daha önce belediyenin Kefken’de bulunan kampından yararlanan Zöhre Tunçel, “İnan Başkanı çok iyi tanıyorum. Oylarımız ona. Adıyla kendisiyle onurlu, uğurlu” dedi.

Hacıahmet Mahallesi’nde ikamet eden Mensure Bakır, “İnan Başkan’ı çok seviyorum. Serbest kalmasını istiyorum” diye konuştu.

İmran Turna ise, “Kalbimizi söktünüz aldınız. Siz İnan Başkanı almadınız, siz bizim irademizi aldınız. Beyoğlu’nda yüzde 49 oy ile seçilmiş bir başkan ne demektir? Yüzde 50 iradenin hakkını alıp içeri tıkmaktır. Buna nasıl dur diyeceğiz?” dedi.

EMEKLİLERDEN DESTEK

Emekli Evi’nden ve pazar desteği kampanyasından yararlanan Remziye Serin ise “Aldığım dul yetim aylığı ile geçinemiyorum. Pazar desteği alıyorum, onun sayesinde pazar yüzü gördüm. Kasımpaşa’ya iniyorum, eve giderken ring aracını kullanıyorum. Hangi birini söyleyeyim” dedi.

İnan Güney’in spor kulüplerini ayırt etmeden desteklediğini söyleyen Okmeydanı Fetihspor Kulübü Asbaşkanı Recep Denizli, “Bütün Beyoğlu’na, bütün insanlara elinden geldiği kadar yardım ediyor. İnşallah çıkacak” dedi.

“BENİM YUVAMI KALBİMDEN VURDULAR”

Meydandaki kalabalığa seslenen 4 çocuk annesi Şenay Uslu Kaşman, “İnan Başkanımız bize kreş açtı. Çocuklarımıza beslenme verdi. Okullarımıza su tesis etti. Her şey için çok teşekkür ederiz. 3 gündür 4 çocuğumla buradayım. Asla onu yalnız bırakmayacağız. En kısa zamanda aramızda göreceğiz. Böyle bir belediye başkanı ilk defa geldi Beyoğlu’na. 25 yıldır İstanbul dışına çıkmadım. Onun sayesinde 4 çocuğum ile Kefken’e gittim. Çok güzel ağırlandım. O’nu en kısa zamanda aramızda görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Kadın el emeği pazarında tezgah açan Meral Ünal ise, “İnan Başkan’a ne kadar teşekkür etsek azdır. 3 çocuk annesi ev hanımıyım. Kadın el emeği pazarı ile aile bütçemize katkıda bulunuyoruz. Benim gibi 65 kadın için de çok iyi bir fırsat” dedi.

Son olarak Arzu Akgöz, “Anneannem ve annem gibi ben de Beyoğluluyum. Beyoğlu benim evim benim yuvam. Benim yuvamı kalbimden vurdular. Sadece İnan Başkan’a atılmış bir darbe değil. Bana, kalbime bize atışmış bir darbe. Benim sesim buradaki herkesin sesi olmalı. Ben bizzat tanışmadım. Ama onun yaptığı hizmetlerin çoğundan faydalandım” açıklamasında bulundu.