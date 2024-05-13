Beyoğlu’nda 13 aracın lastiği kesen şahıs tutuklandı: Olayı hatırlamadığını söylemişti

İstanbul Beyoğlu’nda kaldırımda park halinde olan 13 aracın lastiği bıçaklayarak zarar veren ve Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından evinde yakalanan şahıs, çıkartıldığı mahkemece “mala zarar verme” suçundan tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 09:38
Beyoğlu’nda 13 aracın lastiği kesen şahıs tutuklandı: Olayı hatırlamadığını söylemişti
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Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi’nde önceki gece yaşanan olayda bir şahıs, kaldırımda park halinde olan 13 aracın lastiklerini bıçakla keserek zarar verip olay yerinden uzaklaşmış, sabah işine gitmek isteyen yurttaşlar araçlarının lastiklerini patlak görünce polis ekiplerine haber vermişti. 

EVİNDE YAKALANDI

Olay ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro ekipleri, zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlatmıştı. Güvenlik kamera görüntülerinden zanlının kimliğini tespit eden polis, suç kaydı bulunmayan şüpheli Emir A.’yı (19) Hüseyinağa Mahallesi’ndeki adresinde aynı gün yakalamıştı. Lastikleri bıçakla patlattığı anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansımıştı. 

OLAYI HATIRLAMADIĞINI SÖYLEYEN ŞAHIS TUTUKLANDI

Ekiplerce tespit edilen adresine düzenlenen operasyonla yakalanan Emir A., işlem yapılmak üzere emniyete götürülmüştü. Emniyetteki sorgusunda olay gecesi alkollü olduğunu ve olayı hatırlamadığını söyleyen şüpheli, işlemlerinin ardından ‘mala zarar verme’ suçundan adli makamlara sevk edilmişti. Şahsın çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi öğrenildi.


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