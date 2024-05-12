Beyoğlu'nda park halindeki 11 aracın lastiklerini bıçakla kesen şüpheli yakalandı

Beyoğlu’nda bir şüpheli kaldırım üzerinde park halindeki 11 aracın lastiğini bıçakla keserek kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis şüpheliyi yakaladı.

DHA
Yayınlanma: 12.05.2024 - 14:08
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Kaptanpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak’ta kaldırımda park halinde bulunan 11 aracın lastiği dün sabaha karşı bıçakla kesildi. Şüpheli kaçarken sabah saatlerinde araçlarının başına gelince lastiklerinin patlak olduğunu gören sürücüler, polise haber verdi.

Ekipler, sokağa şerit çekerek olay yerinde incelemelerde bulundu. 11 aracın tekerinin aynı şekilde bıçakla patlatıldığı tespit edildi.

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, park halindeki 11 aracın lastiklerini bıçakla patlatan şüphelinin 19 yaşındaki E. A. olduğunu tespit etti.

Evine yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınan E. A. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Beyoğlu'nda kaldırma park edilmiş haldeki 11 aracın lastiğinin bıçak ile patlatıldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde yolda yürüyen bir kişinin cebinden çıkardığı bıçakla park halindeki araçların lastiklerini kestiği görülüyor.


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