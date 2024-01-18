Beyoğlu’nda 4 katlı apart otelde korkutan yangın!

İstanbul Beyoğlu’nda 4 katlı apart otelin üçüncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ölü ve yaralının olmadığı yangında apart otelde hasar meydana geldi.

İHA
Yayınlanma: 18.01.2024 - 08:18
Beyoğlu’nda 4 katlı apart otelde korkutan yangın!
Abone Ol google-news
Player Alanı

Yangın, saat 03.45 sıralarında Beyoğlu Arap Cami Mahallesi Fermeneciler Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, apart otel olarak kullanılan 4 katlı binanın üçüncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden otel çalışanları durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangında otel müşterileri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ölü ve yaralının olmadığı yangında apart otelde hasar meydana geldi.


İlgili Haberler

Müstakil evde çıkan yangın can aldı: 1 kişi hayatını kaybetti!

Müstakil evde çıkan yangın can aldı: 1 kişi hayatını kaybetti!
Gaziantep'te yangın çıkan binada mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Gaziantep'te yangın çıkan binada mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı
Son dakika... İzmir'de parfüm fabrikasında yangın: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika... İzmir'de parfüm fabrikasında yangın: 1 ölü, 3 yaralı

En Çok Okunan Haberler