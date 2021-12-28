AKP'li Özkan'dan memur ve emekli zammı açıklaması

28 Aralık 2021 Salı, 16:07

Memur ve emeklilerin gözü Aralık ayı enflasyon zammında. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon oranından sonra yapılacak zam oranı da belli olacak.

AKP'li Cahit Özkan memur ve emekli zammına ilişkin konuştu.

Özkan, "AKP'nin siyaset anlayışının tek hedefi artan refahın milletimizin arasında hakça paylaştırılmasını sağlamaktır. 20 yıllık sürede Türkiye'de orta kesimin hızla büyüdü. Sayın Cumhurbaşkanımız bugüne kadar milletimize sayısız müjdeler verdi. Kesişme noktaları, dar gelirli vatandaşlarımızın bu müjdelerden daha fazla pay alması. 5 Ocak'ta açıklanacak kararlardan sonra, memur ve emeklilerimize de aynen diğer artışlar gibi memnun edecek bir rakamı, sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak" dedi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Ekonomistler, TL'deki geçen haftaki sert değer kazançları öncesi enflasyonun önce yüzde 30'a ardından yüzde 40'a doğru yükselmesini bekliyorlardı.

Ankara için dün açıklanan Türk-İş verileri sonrası ise ekonomistlerin büyük bölümü yıllık enflasyonun bu ay yüzde 30'u geçmesini bekliyorlar.

Yıllık enflasyonda sınırlı düşüş ya da yükselişlerle yüzde 30 civarı seyrin bir kaç ay daha devam etmesi genel beklenti olmaya devam ederken olası düşüşler için ise ekonomistler fiyat indirimelerinin ne boyutta olacağını izliyorlar.

TL'DE YÜZDE 36 DEĞER KAYBI

TL, Erdoğan'ın geçen hafta pazartesi günü kabine toplantısı sonrası açıkladığı desteklerde bir günde yüzde 50, bir haftadan kısa süerde yüzde 80'e ulaşan değer kazancı yaşadı. TL'de dolar karşısında tarihte eşi nadir görülen bu denli sert değer kazancına rağmen yılbaşından beri kayıp yüzde 56'dan yüzde 36 civarına kadar gerilemiş durumda.