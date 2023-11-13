Beyoğlu'ndaki 'aile katliamının' nedeni belli oldu: İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış!
İstanbul'da, dün akşam saatlerinde aile içinde çıkan tartışma katliamla sonuçlandı. Eşler arasında yaşanan tartışmanın ardından eşini ve 3 çocuğunu silahla vurarak öldüren Özgür Nayman, aynı silahla intihar etti. Ayman'ın sosyal medyadan paylaştığı intihar mektubu ortaya çıktı.
İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan aile katliamı; saat 18.30
sıralarında Hacıahmet Mahallesi, Yokuşbaşı Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın
3'üncü katında meydana geldi.
TARTIŞMANIN ARDINDAN SİLAH SESLERİ
Bir süredir işsiz olan Özgür Nayman (33) ile eşi arasında
tartışma çıktı. Tartışmanın ardından silah sesleri duyan komşuları durumu
polise bildirdi.
ANNE VE 3 ÇOCUĞU OLAY YERİNDE ÖLDÜ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi
sevk edildi. Eve giren ekipler, Sevilay Nayman (40), Çınar Ali Nayman (4),
Hezdar Alaz Nayman (7) ve Özgür Buğra Nayman'ın (9) hayatını kaybettiğini
belirledi.
İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
Eşini ve 3 çocuğunu öldüren Özgür Nayman'ın ise ağır
yaralandığı belirlendi. Ağır yaralanan Özgür Nayman olay yerinde yapılan ilk
müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın duyulmasının
ardından aile yakınları olay yerine akın etti.
GERİDE VİDEOLARI VE FOTOĞRAFLARI KALDI
Bir ailenin yok olduğu olayın ardından geriye, Sevilay
Nayman'ın sosyal medya hesabından paylaştığı güzel günlerde çekilen videoları
kaldı.
CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını
kaybeden Sevilay Nayman ve 3 çocuğunun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
KATLİAMDAN ÖNCE SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM
Özgür Nayman'ın ailesini öldürdükten sonra intihar edeceği
bilgisini sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.
Özgür Nayman, olaydan çok kısa süre önce 'X' hesabından
yaptığı paylaşımda, "Böyle bir durumda ne denir? Nereden başlanır
kelimelere bilmiyorum. Yaşadığım süre zarfında, duygusal olarak hayal kırıklığı
yani insanın üzülüp kırılacağı ne kadar hissiyat varsa hepsinde defalarca
öldüm. Fark edenler oldu, edemeyenler oldu.
"BENİ SEVENLERDEN ÖZÜR DİLERİM"
Herkesin canı sağ olsun. Gerçek ölümü ilk ve tek sefere
yaşayacağım. Çocukken yakınlarımı, eş, dost, akraba ölümlerine çok üzülüyordum.
Fakat yaşım ilerledikçe iyi ki ölüm var yani bu yalan ve samimiyetsiz sahte
hayattan ebedi kurtuluş var diye yaratana şükür ettim. Bir düşünün bu hayatı,
menfaat ve çıkarlara dayalı hesaplarla, planlarla, açgözlüce ebediyen
yaşadığınızı, düşüncesi bile ürkütücü. Konuşurken hitabetim iyidir. Ama işi
satırlara dökmekte pek başarılı değildim. Ama ekranı kaydırıp baktım da, son
defa yapıyorum diye her halde aklıma gelenleri güzel yazdım diye düşünüyorum.
Ne kadar yazsan da her zaman bir şeylerin eksik kalacağını bildiğim, yaşadığım
sürece edebiyat yapmayı sevmediğimden bu kadar yeter. Bu kararı almamda tek bir
sebep veya neden veyahut da tek bir kişi yok. Beni gerçekten sevenlerden son
özrümü dileyerek ölmeye karar verdim.
"EŞİMİ VE ÇOCUKLARIMI BU DÜNYADAN KURTARMAK
İSTİYORUM"
Bu kararımın ne maddiyatla ya da her hangi bir dünyevi sebeple ilgisi yok. Çok sıkıldım her şeyden. Anlamsız geliyor artık. Eninde sonunda öleceğim. Ha bugün ha yarın. Eşimi ve çocuklarımı da çok sevdiğim için onları da bu yalan dünyadan kurtarmak istiyorum. Sevdiklerimi ve beni sevenleri son kez üzeceğim" ifadelerini kullandı.
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