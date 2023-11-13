Beyoğlu'ndaki 'aile katliamının' nedeni belli oldu: İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış!

Yayınlanma: 13.11.2023 - 08:17

Güncelleme: 13.11.2023 - 08:18

İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan aile katliamı; saat 18.30 sıralarında Hacıahmet Mahallesi, Yokuşbaşı Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi.

TARTIŞMANIN ARDINDAN SİLAH SESLERİ

Bir süredir işsiz olan Özgür Nayman (33) ile eşi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından silah sesleri duyan komşuları durumu polise bildirdi.

ANNE VE 3 ÇOCUĞU OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren ekipler, Sevilay Nayman (40), Çınar Ali Nayman (4), Hezdar Alaz Nayman (7) ve Özgür Buğra Nayman'ın (9) hayatını kaybettiğini belirledi.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Eşini ve 3 çocuğunu öldüren Özgür Nayman'ın ise ağır yaralandığı belirlendi. Ağır yaralanan Özgür Nayman olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın duyulmasının ardından aile yakınları olay yerine akın etti.

GERİDE VİDEOLARI VE FOTOĞRAFLARI KALDI

Bir ailenin yok olduğu olayın ardından geriye, Sevilay Nayman'ın sosyal medya hesabından paylaştığı güzel günlerde çekilen videoları kaldı.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden Sevilay Nayman ve 3 çocuğunun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

KATLİAMDAN ÖNCE SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM

Özgür Nayman'ın ailesini öldürdükten sonra intihar edeceği bilgisini sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

Özgür Nayman, olaydan çok kısa süre önce 'X' hesabından yaptığı paylaşımda, "Böyle bir durumda ne denir? Nereden başlanır kelimelere bilmiyorum. Yaşadığım süre zarfında, duygusal olarak hayal kırıklığı yani insanın üzülüp kırılacağı ne kadar hissiyat varsa hepsinde defalarca öldüm. Fark edenler oldu, edemeyenler oldu.

"BENİ SEVENLERDEN ÖZÜR DİLERİM"

Herkesin canı sağ olsun. Gerçek ölümü ilk ve tek sefere yaşayacağım. Çocukken yakınlarımı, eş, dost, akraba ölümlerine çok üzülüyordum. Fakat yaşım ilerledikçe iyi ki ölüm var yani bu yalan ve samimiyetsiz sahte hayattan ebedi kurtuluş var diye yaratana şükür ettim. Bir düşünün bu hayatı, menfaat ve çıkarlara dayalı hesaplarla, planlarla, açgözlüce ebediyen yaşadığınızı, düşüncesi bile ürkütücü. Konuşurken hitabetim iyidir. Ama işi satırlara dökmekte pek başarılı değildim. Ama ekranı kaydırıp baktım da, son defa yapıyorum diye her halde aklıma gelenleri güzel yazdım diye düşünüyorum. Ne kadar yazsan da her zaman bir şeylerin eksik kalacağını bildiğim, yaşadığım sürece edebiyat yapmayı sevmediğimden bu kadar yeter. Bu kararı almamda tek bir sebep veya neden veyahut da tek bir kişi yok. Beni gerçekten sevenlerden son özrümü dileyerek ölmeye karar verdim.

"EŞİMİ VE ÇOCUKLARIMI BU DÜNYADAN KURTARMAK İSTİYORUM"

Bu kararımın ne maddiyatla ya da her hangi bir dünyevi sebeple ilgisi yok. Çok sıkıldım her şeyden. Anlamsız geliyor artık. Eninde sonunda öleceğim. Ha bugün ha yarın. Eşimi ve çocuklarımı da çok sevdiğim için onları da bu yalan dünyadan kurtarmak istiyorum. Sevdiklerimi ve beni sevenleri son kez üzeceğim" ifadelerini kullandı.