Beyoğlu'nda apart otelde çıkan yangın, müşterileri sokağa döktü
Beyoğlu'nda üç katlı apart otelde çıkan yangın, paniğe neden oldu. İçeriye duman dolması nedeniyle otel müşterileri dışarı çıkarak yangının söndürülmesini izledi. Dumandan etkilenen bir kişiye ambulansta oksijen verildi.
Yangın, Tarlabaşı Karaca Sokak üzerinde bulunan üç katlı apart otelin bodrum katında saat 09.30 sıralarında çıktı.
Edinilen bilgiye göre, otelin bodrum katında bulunan çamaşırhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İçeriye dumanların geldiğini gören otel görevlileri, bir yandan yangın tüpüyle yangına müdahale ederken bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi.
Duman dolan üst katlarda bulunan müşteriler kapılarına vurarak otelden tahliye edildi. Dumandan etkilenen bir kişiye ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.
"ÇOK FAZLA DUMAN VARDI"
Apart otelde kalan Mustafa Meliki "Otel görevliler geldiler odaya bize 'burayı boşaltın' dediler. Biz aşağıya indik, çok fazla duman vardı. Yangın aşağıdan çıkmış, dumanlar yukarıya çıktı" diye konuştu.
İtfaiye ekipleri dar sokalar ve ara sokakta kurulan semt pazarı nedeniyle olay yerine gitmekte güçlük çekti. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile kontrol altına alınarak söndürüldü.
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