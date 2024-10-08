Beyoğlu'nda baba oğul arasında 'Motosikleti ver' kavgası!
Beyoğlu’nda alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, kullanması için kendisine motosikletini vermeyen babasıyla tartıştı. Sokakta da devam eden tartışmada alkollü kişi, babasına küfür edince kavga çıktı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sururi Mehmet Efendi Mahallesi’nde, önceki gün saat 01.00 sıralarında alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, kullanmak için babasından motosikleti istedi.
Ancak babası, alkollü olması nedeniyle oğluna motosikleti vermek istemedi. Bunun üzerine baba ve oğul arasında tartışma çıktı. Oğlunun babasına küfür etmesi üzerine tartışma kavgaya dönüştü.
Sokakta da devam eden kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Etiketler: #Beyoğlu
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