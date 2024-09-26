Son Dakika... Beyoğlu Belediyesi'ne tahsis edilmiş Terra Santa'nın tahliyesine yürütmeyi durdurma kararı

Yayınlanma: 26.09.2024 - 17:25

Güncelleme: 26.09.2024 - 17:33

İstanbul 10’uncu İdare Mahkemesi, Beyoğlu Kaymakamlığı'nın Beyoğlu Belediyesi’ne gönderdiği tebligatla belediyeye tahsis edilmiş olan tarihi Terra Santa Manastırı'nın cuma günü saat 08:30’a kadar tahliye edilmesine yönelik karar hakkında oybirliği ile yürütmeyi durdurma kararı verdi. Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından salı günü Beyoğlu Belediyesi'ne yollanan tebligatta, 2022 yılında 10 yıllığına belediyeye tahsis edilen Terra Santa Manastırı'ndaki 4 yapı içerisinde tahsis şartlarına aykırı olarak mescit, kütüphane ve kafeterya açılması gerekçe gösterilerek binanın cuma gününe kadar tahliye edilmesi talep edilmişti.

Duruma tepki gösteren Beyoğlu Belediyesi, kararı mahkemeye taşımıştı. Tarihi Terra Santa Manastırı'nın tahliyesine ilişkin açtığı davada belediyenin itirazını haklı bulan İstanbul 10’uncu İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulmasına, ara kararına cevap ve savunma için davalı idareye 30 gün süre tanınmasına karar verdi.

CHP'DEN TEPKİ

Beyoğlu Belediyes’nin tarihi Terra Santa binasından tahliye edilmesine yönelik karara CHP İstanbul örgütü ve CHP'li ilçe ve belediye başkanları tepki göstermişti.