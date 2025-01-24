Beyoğlu'nda binada korkutan yangın!

İstanbul Beyoğlu'nda 3 katlı binada yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Beyoğlu'nda binada korkutan yangın!
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DHA
Yayınlanma: 24.01.2025 - 13:25

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Bülbül Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binada henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

 


Etiketler: #Beyoğlu #Yangın #Bina

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