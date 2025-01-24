Seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın!
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünün motor bölümünde çıkan yangın söndürüldü. Yolcular, başka otobüsle yollarına devam etti.
Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran mevkiinde Denizli'den Antalya'ya giden yolcu otobüsünün motor kısmından çıkan dumanı fark eden sürücü, aracı durdurdu.
Yolcular tahliye edildikten sonra itfaiyeye haber verildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangında hasar meydana geldi.
Yolcular, başka otobüsle yollarına devam etti.
Etiketler: #Denizli #motor #Yangın #yolcu otobüsü
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