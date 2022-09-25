Beyoğlu'nda 'boya imalathanesinde' yangın
İstanbul Beyoğlu'nda, 2 katlı boya imalathanesinde yangın çıktı. Söndürme çalışmaları devam ederken, yan binadan tahliye olan dumanı başka bir yangın zanneden mahalleli kısa süreli panik yaşadı. Alevlerin tamamen söndürüldüğü imalathane ise kullanılmaz hale geldi.
Karaköy Emekyemez Mahallesi Abdussalah Çıkmazı'nda saat 15.20'de, 2 katlı boya imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çıkan binada kimsenin olmadığı öğrenildi. Binanın giriş katında yükselen alevleri fark eden komşu esnaf, yangın tüpleriyle müdahale etmek istedi.
BOYA KUTULARI PATLADI
Ancak boya kutularının patlaması nedeniyle binaya yaklaşamayan esnaf, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen Fatih ve Beyoğlu itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.
YAN BİNADAKİ DUMAN PANİK YARATTI
Boya imalathanesi tamamen kullanılmaz hale gelirken, binadaki soğutma çalışmaları sırasında, yan binadan tahliye olan duman kısa süreli paniğe neden oldu.
Yoğun dumanı başka bir yangın zanneden mahalleli, çevredeki binaların kapılarına vurarak içeridekileri uyarmak istedi. Kısa süre sonra, durumu anlayan esnaf ve yurttaşlar rahat bir nefes aldı.
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