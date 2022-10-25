Beyoğlu’nda çiğköfte dükkanına saldırıda yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Beyoğlu'nda çiğköftecide yaşanan kavga ve silahlı saldırının yeni ayrıntıları ortaya çıktı. Çiğköfte almaya gelen gencin fazla ücret alındığını söylediği için kovulup darbedildiği bunun üzerine yakınlarıyla geri dönüp saldırdıkları ortaya çıktı.
Olay cumartesi saat 04.30'da Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki çiğköftecide meydana geldi. Gece saatlerinde çiğköfte almak için bulvar üzerindeki işyerine gelen Eren Ö. dürüm siparişi verdi.
Sipariş hazır olduktan sonra Eren Ö., Samican Sergen Y.'ye ücretini verdi. Ancak Y., gençten iddiaya göre fazla ücret aldı. Gencin bunu söylemesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın dışarıya taşması sonucunda işyeri çalışanı Sabri Ç. ve beraberindeki 4 kişi, Eren Ö.'yü darbetti.
Olay yerinden uzaklaşan Eren Ö., yakınlarına çiğköftecide darbedildiği söyledi. Bunun üzerine eline sopa alan bir grup, işyerine gelerek buradakilere saldırdı. Ortalığın bir anda karıştığı olayda, çiğköftecinin camları kırılırken, içerideki cam dolap da zarar gördü.
Olay esnasında ise bir kişi tabanca ile işyerine ateş açtı. Çiğköftecidekilerin de fırça ve çek paslarla karşılık vermesi sonrası saldıran grup işyerinden hızla ayrıldı. Olayda işyeri sahibi Samican Sergen Y., babası Orhan Y. ve çalışan Sabri Ç. darbedilirken saldırı anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR
Yaşanan olayın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda işyerini basan gruptakilerin Eren Ö., Fatih Ö., Sinan Ö. ve silahla ateş açan Murat K. oldukları tespit edildi.
Devam eden çalışmalarda 4 şüpheli ve Eren Ö.'yü darbeden Sabri Ç. gözaltına alındı.
Emniyette ifadeleri alınan 4 şüpheliye, "kasten yaralama" suçlarından adli işlem yapılırken, Murat K.'ye ise ayrıca "ateşli silahlar kanununa muhalefet", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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