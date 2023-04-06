Beyoğlu’nda çöken bina ile ilgili İBB’den açıklama

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 12:32

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 12:32

Beyoğlu'nda Karaköy Kemeraltı Caddesi üzerinde bulunan ve tadilatı yapılan 5 katlı metruk bina saat 06.30 sıralarında kısmen çökmüş, beton parçaları da yola dökülmüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken tramvay seferleri bir süreliğine durdurulmuştu.

Ekiplerin çalışmaları sürerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

"DEFALARCA UYARILARDA BULUNDUK"

İncelemelerini tamamlayan Oktay Özel şu açıklamalarda bulundu:



“Kemeraltı Caddesi’nde tarihi binada bir çökme tehlikesi söz konusu şu an bütün görevli arkadaşlarla buradayız ne yazık ki çok aktif kullanılan, tramvayında geçtiği bir alan. Tarihi bina ikinci derece tescilli, 2015 yılında Koruma Kurulu tarafından güçlendirme ve restorasyon projeleri onaylanmış, 2016 yılında da ruhsat alınmasına rağmen özel mülkiyette olan yapı ne yazık ki mülkiyet sahibi tarafından restorasyon ve güçlendirme çalışmaları başlatılmamış. Metruk bir halde günümüze gelmiş ve bugün tarihi alandaki tarihi duvarda bir çökme başlayarak bir tehlike arz etmeye başladı. Koruma Kurulu tarafından ivedi bir karar bekliyoruz. Biz bu süreç içerisinde İBB miras olarak İBB’nin gerekli birimleri, yetkili birimleri olarak hem mülkiyet sahibine hem kurum ve kuruluşlara defalarca uyarılarda bulunduk. Son olarak 2023 Mart ayının başında tekrar mülkiyet sahibini koruma kanunu gereği sorumluluğunu yerine getirerek gerekli güvelik önlemlerinin alınması, restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının ivedilikle başlatılması yönünde uyarılarda bulunduk ama ne yazık ki yine gerekli çalışma başlatılmadı.

"HEPİMİZ İÇİN GEÇMİŞ OLSUN”

Son olarak geçtiğimiz haftalarda Koruma Kurulu tarafından hem kanuni yükümlülükler hatırlatılarak restorasyon çalışmalarının başlatılması yönünde mülkiyet sahibine ve ilçe belediyesine son bir karar iletildi ama bugün böyle bir tehlike yaşıyoruz. İstanbul için bu metruk tarihi yapılar büyük bir tehlike, bugün burada bu tehlikeyi yaşıyoruz, yarın başka bir cadde üzerinde başka bir mahallede benzer tehlikeler yaşayabiliriz. 3 bin 500’e yakın bu tarz tehlike içeren yapı var ve bu metruk sorununu İstanbul’un çözmesi gerekiyor. Hepimiz için geçmiş olsun”