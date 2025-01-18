Beyoğlu'nda dükkanında sahte içki üreten 'sucu' tutuklandı

Beyoğlu'nda bir sucu dükkanına düzenlenen operasyonda, damacana ve bidonların içerisinde toplamda 72 litre sahte içki ele geçirdi.

Beyoğlu'nda dükkanında sahte içki üreten 'sucu' tutuklandı
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DHA
Yayınlanma: 18.01.2025 - 09:59

İstanbul'da son 4 günde sahte içkiden 38 kişi hayatını kaybetti. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fetihtepe Mahallesi'nde bir sucu dükkanında sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, 16 Ocak'ta dükkana operasyon düzenlendi.

İşyerinde bir süre arama yapan polis ekipleri, 5 adet bidon içerisinde metil alkol, 3 adet 15 litrelik damacana içerisinde sahte içki, 5 adet 0,5 litrelik şişe içerisinde metil alkol, 15 adet farklı boyut ve markalarda şişelenmiş sahte içki, 8 adet tatlandırıcı yağ olmak üzere toplamda 72 litre sahte içki ele geçirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Aramalar sonrasında gözaltına alınan Yusuf K. (52) Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Beyoğlu #Sahte içki #Operasyon

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