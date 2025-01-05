Beyoğlu'nda hareketli anlar... Çarptığı taksinin şoförünü vurmak için sokak sokak aradı: Havaya ateş açan şüpheli tutuklandı!

Yayınlanma: 05.01.2025 - 10:49

Güncelleme: 05.01.2025 - 11:09

Olay, 16 Aralık Pazartesi günü saat 23.40 sıralarında Asmalı Mescit Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre yaklaşık 5 yıldır taksi şoförlüğü yapan Şevki Sağkol (63) 34 TCG 03 plakalı taksisini otelin önüne park etti. Sağkol'un araçtan ineceği sırada açtığı kapıya, Ramazan A.'nın sürdüğü 34 FAJ 243 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonucu araçlarda hasar oluşurken, sürücüler tartışmaya başladı.

'SENİ VURACAĞIM' DİYEREK TEHDİT ETTİ

Edinilen bilgiye göre, tartışma sırasında Ramazan A., Sağkol'a “Biz Diyarbakır çocuğuyuz seni vuracağım" diyerek tehdit etti. Yurttaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

Olaydan yaklaşık 45 dakika sonra Ramazan A., motosikletle caddeye geri geldi. Esnaflara ve yurttaşlara taksi şoförü Sağkol'u soran Ramazan A., elinde silahla sokak sokak dolaştı ancak bulamadı. Motosiklete binen Ramazan A. havaya 4 el ateş açtıktan sonra uzaklaştı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kimlik tespiti yapılan saldırgan Ramazan A. 3 gün sonra olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyette susma hakkını kullandı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Adli işlemleri yapılan Ramazan A.'nın 'kasten yaralama', 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından poliste 5 kaydı olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen Ramazan A., 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokma', 'tehdit' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.