Son Dakika... Beyoğlu'nda otelde korkutan yangın!

Yayınlanma: 30.12.2024 - 15:43

Güncelleme: 30.12.2024 - 15:59

Beyoğlu, Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Maç Sokakta bulunan otelde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sürüyor.