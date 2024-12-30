Son Dakika... Beyoğlu'nda otelde korkutan yangın!
Son dakika gelişmesi... İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bir otelde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Beyoğlu, Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Maç Sokakta bulunan otelde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Etiketler: #Beyoğlu #Yangın #Son dakika
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