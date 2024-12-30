Son Dakika... Beyoğlu'nda otelde korkutan yangın!

Son dakika gelişmesi... İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bir otelde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Son Dakika... Beyoğlu'nda otelde korkutan yangın!
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DHA
Yayınlanma: 30.12.2024 - 15:43

Beyoğlu, Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Maç Sokakta bulunan otelde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sürüyor. 

 

 


Etiketler: #Beyoğlu #Yangın #Son dakika

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