Beyoğlu’nda olaylı anlar... Çinli adamla otoparkta sıra tartışması: 'I love you baby' sözleriyle tahrik etti

Yayınlanma: 03.01.2025 - 10:29

Güncelleme: 03.01.2025 - 10:29

Olay, 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece saat 00.55 sıralarında Kılıçali Paşa Mahallesi’ndeki bir AVM’nin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 10 yıldır Türkiye’de yaşayan ve uluslararası bir ithalat ihracat şirketinde çalışan Çinli Shaohuai Ren (36), yılbaşı gecesi Çinli 2 kadın arkadaşıyla birlikte AVM’ye geldi.

Buradaki bir mekanda eğlenen 3 arkadaş, gece yarısından sonra araçlarına binerek AVM’den ayrılmak istedi. Aracıyla otoparkta sıraya giren 3 arkadaşın aracının önüne, iddiaya göre bir kadın sürücü ters yönden manevra yapıp girmek istedi.

'OH BABY I LOVE YOU' SÖZLERİYLE TAHRİK ETTİ

Bunun üzerine kadın sürücüyle Çinli Ren arasında tartışma çıktı. O sırada kadın sürücünün yanındaki adam araçtan inerek bağırmaya başladı. Bir süre sonra Ren’in cep telefonuyla kayıt aldığını gören adam "Ben senin ülkende bunu yapmam. Ne yaparsan yap" dedikten sonra telefonuyla kayıt alarak Ren’in yanına geldi. Kadın sürücü ise bu sırada "Ülkemize gelmişler bize saldırıyorlar" diyerek bağırdı. Ren’in yanına gelerek cep telefonuuyla çekim yamaya başlayan adam, "Oh baby, I love you. You love me baby? I love you so much. Oh baby. Come here" diyerek Ren'i tahrik etmeye çalıştı. İngilizce konuşmaya devam eden adam, Ren'e konuşmak istediğini ve aracından inmesi gerektiğini söyleyerek "I want to talk you. If you come here, I want to talk you" ifadelerini kullandı.

ARACINDAN İNİP REN'İN ÜSTÜNE YÜRÜDÜ

Ren ise, cep telefonuyla kayıt yapmaya devam eden adamın sözlerine karşılık "Ben sizi sevmiyoum maalesef" diye karşılık verdi. Ren’in "Beni taciz ediyorsun" sözleri üzerine adam, "Bana yol vereceksin" diyerek aracın yanından uzaklaştı. Araçtaki kadın sürücü ise, "Beni taciz etti, tecavüz etmeye kalktı" diyerek bağırmayı sürdürdü. Kadın ardından da "İmdat polis var mı? Taciz ediyor" diye bağırarak ortalığı birbirine kattı. Ren ise, "Yalan söylüyorsun. Şaka gibisiniz. Senin yanında karın var, ona I love you diyeceksin" sözleriyle adama karşılık verdi. Bu sözler üzerine bindiği araçtan tekrar inen adam Ren’in üstüne yürüdü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

"KADIN BAĞIRIP HAKARET EDİYORDU"

Olayla ilgili bir video çeken Shaohuai Ren yaşananları anlatarak, "Arkadaşlarımla yılbaşı gecesini Galataport’ta kutladık. Kutladıktan sonra biz otoparktan çıkmaya çalışıyorduk. Araba sürücüsü de bizim bir bayan arkadaşımızdı. Ben arabanın arkasında oturuyordum. Önde de iki bayan arkadaşımız oturuyordu. Biz tabelaları takip ederek sıraya girdik. Zaten sırada çok araba vardı bekliyorduk. O anda bir araba ters yönden sıramıza girmeye çalıştı. Biz zaten ona yol verecektik. Sürücü arkadaşımız bunu sakince halledecekti. Ancak gelen araçtaki kadın sürücü bize sürekli bağırıyor ve hakaret ediyordu. Bende o sırada onu uyardım. Bu kadar bağırmanız gerekmiyor, sakin olun dedim" dedi.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Ren, "Ancak kadın bağırmaya ve hakaret etmeye devam ediyordu. Ben de o sırada video çekmeye başladım. Onun kocası araçtan indi ve bize yaklaştı. Bana yaklaşıktan sonra 'I love you baby' gibi iğrenç sözler söylemeye başladı. Ben şok oldum. Bir anda nasıl cevap vereceğimi bilemedim. Yeni yıla girdikten hemen sonra böyle bir olay yaşadık" diye konuştu.Diğer yandan olayla ilgili tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.