Beyoğlu'nda hareketli anlar: Durakta bekleyen otobüste yangın çıktı!
Beyoğlu'nda, kalkış saatini bekleyen İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, otobüsün motor kısmında hasar meydana geldi.
Cihangir Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde dün saat 23.00 sıralarında, Fındıklı durağında kalkış saatini bekleyen 34 HO 2543 plakalı İETT otobüsünün motor kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yolcular kısa sürede tahliye edilirken, trafik sıkıştı ve çevredekiler büyük panik yaşadı. Şoförün ve çevredekilerin yangın tüpleriyle müdahelesi sırasında yoldan geçmekte olan bir sulama tankeri de yangına müdahale etti.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
ÖLÜ VEYA YARALI YOK
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otobüsün motor kısmında hasar meydana geldi.
Etiketler: #Beyoğlu
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