Kadının silahla tehdit edildiği ihbarı her şeyi ortaya çıkardı: 6 gözaltı
Bursa’da bir kadının silahla tehdit edildiği ihbarına giden Merinos Polis Merkezi Amirliği ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin üs olarak kullandığı çatıyı tespit ederek operasyon yaptı. Ekipler 6 şüpheliyi gözaltına alırken 1 kilo 100 gram uyuşturucu madde, pompalı tüfek ve fişeği ele geçirdi. 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Geçen gece saat 03.00 sıralarında Soğanlı Mahallesi Durak Sokak üzerinde bir kadının silahla tehdit edildiği ve yine o bölgede ateş açıldığı ihbarı üzerine Merinos Polis Merkezi Amirliği’ne bağlı ekipler harekete geçti.
BÖLGE ABLUKA ALTINA ALINDI, ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Polisler bölgede yaptıkları çalışmada aynı sokak üzerinde 1 adet boş kartuş buldu. Bunun üzerine bölgede araştırmalarını sürdüren polis ekipleri şahısların kaçtığı binayı tespit ederek çatısına çıktı.
Çatıyı kontrol eden ekipler saklanırken İ.Ü. (28) 17 suç kaydı var, Y.K. (10 suç kaydı var) şahısları kıskıvrak yakalarken olayda kullanılan pompalı bir tüfeği ve 8 adet fişek ele geçirdi.
ÇIKAN UYUŞTURUCU MİKTARI POLİSİ BİLE ŞAŞIRTTI
Alınan izinlerin ardından yapılan aramalarda, 1 kilo 100 gram metamfetamin ve hassas terazi bulunarak ele geçirildi. Olayla ilgili olan S.Ç., K.İ., H.Ç. ve E.İ.’de gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 6 şüpheli Merinos Polis Merkezi Amirliği’nde işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte adliyeye sevk edildi.
Emniyet yetkilileri, halkın güven ve huzuru için suç ve suçluyla mücadelenin aralıksız süreceğini bildirdi.
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