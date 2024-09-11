Bursa'da suç makinesinden polislere: 'Maymun çiçeğine yakalandım size de bulaşır'

Bursa’da 32 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası, 24 suç kaydı bulunan zanlı, polisleri görünce maymun çiçeğine yakalandığını iddia etse de yakayı ele verdi.

Bursa'da suç makinesinden polislere: 'Maymun çiçeğine yakalandım size de bulaşır'
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 11.09.2024 - 10:32

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi’nde aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma esnasında ‘Nitelikli Yağma’ suçundan aranması olan S.B (34) polis ekiplerini görünce, “Yaklaşmayın, ben maymun çiçeğine yakalandım. Size de bulaşır” dese de yakayı ele verdi.

Şüphelinin yapılan sorgusunda 32 yıl 4 ay kesinleşen hapis cezası ve 24 farklı suçlardan kaydı olduğunu da öğrenildi.

Ekipler tarafından cezaevine gönderilen S.B’nin herhangi bir hastalığının da olmadığı yapılan kontrollerde tespit edildi.


Etiketler: #Bursa

İlgili Haberler

Okullar açıldı, Bursa’da yollar tıkandı

Okullar açıldı, Bursa’da yollar tıkandı
Bursa’da kahreden kaza: Okula başlayacağı gün toprağa verilecek

Bursa’da kahreden kaza: Okula başlayacağı gün toprağa verilecek
Bursa-İzmir Otoyolu’nda kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa-İzmir Otoyolu’nda kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler