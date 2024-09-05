Maymun çiçeği vakası tespit edildiği iddia edilmişti: Açıklama geldi
İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İskenderun Devlet Hastanesi’nde maymun çiçeği vakası iddiası üzerine bir açıklama yaptı.
İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, "İskenderun Devlet Hastanesinde maymun çiçeği vakası tespit edildi" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Demiryürek, sosyal medya hesabından M çiçeği virüsü iddiasına ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Bazı sosyal medya hesaplarından yayılan, 'İskenderun Devlet Hastanesinde maymun çiçeği vakası tespit edildiğine dair bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. İskenderun'daki hastanelerde teşhisi veya tedavisi yapılan maymun çiçeği hastası yoktur."
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