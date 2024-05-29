Beyoğlu’nda metruk binada ceset bulundu

Beyoğlu’nda 2 katlı metruk binanın girişinde ceset bulundu. Vücudunda kesik ve kurşun yarası bulunmayan ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2024 - 15:07
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İstanbul Beyoğlu İlçesi Keçeci Piri Mahallesi Kömürcü Abdi Sokak üzerinde bulunan 2 katlı metruk binanın girişinde bir kişinin ölü bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, binanın girişinde ceset olduğunu görenler polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücudunda kesik ve kurşun yarası bulunmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 60 yaşındaki Hüseyin Buzluca olduğu tespit edildi. Buzluca’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme Ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.


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