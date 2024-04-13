Metruk evde korkutan yangın!

Yayınlanma: 13.04.2024 - 09:47

Güncelleme: 13.04.2024 - 09:47

Yangın, saat 05.45 sıralarında Kulu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan tek katlı kullanılmayan kerpiç evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden yurttaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kısa süreli çalışması sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.