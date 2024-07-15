Beyoğlu’nda nostaljik tramvaydaki tehlikeli yolculuk

İstanbul Beyoğlu’nda nostaljik tramvayın arkasına tutunarak yolculuk yapan çocuklar, görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 21:10
Beyoğlu’nda nostaljik tramvaydaki tehlikeli yolculuk
Abone Ol google-news

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde nostaljik tramvayın arkasına tutunan bir grup çocuk, tehlikeye aldırış etmeden yolculuk yaptı.

Tramvayın arkasında ilerleyen çocuklar görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Çocukların canlarını hiçe saydıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Beyoğlu haberleri tramvay haberleri Tehlike haberleri

İlgili Haberler

Son Dakika... Eski AKP'li Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun evine operasyon!

Son Dakika... Eski AKP'li Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun evine operasyon!
Ücretsiz beslenme sağlayan 'Öğrenci'Ye' projesi Beşiktaş'tan sonra Beyoğlu'nda

Ücretsiz beslenme sağlayan 'Öğrenci'Ye' projesi Beşiktaş'tan sonra Beyoğlu'nda
Beyoğlu’nda yeni bir soluk: Vinyet Kitabevi

Beyoğlu’nda yeni bir soluk: Vinyet Kitabevi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler