Beyoğlu'nda okulda duman paniği!

İstiklal Caddesi'ndeki Beyoğlu Anadolu Lisesi'nde öğrenciler çevreden gelen ve kaynağı belirlenemeyen duman nedeniyle tahliye edildi.

DHA
Yayınlanma: 29.02.2024 - 15:33
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Beyoğlu Anadolu Lisesi’nde saat 13.00 sıralarında dersliklere duman dolmaya başladı.

Ders işleyen öğrenciler önce camları açsa da duman gelmeye devam etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi çağrıldı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi kazan dairesini ve çevreyi kontrol etti. Herhangi bir yangına rastlanmadı.

Okul ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Öğrenciler evlerine gitti. 


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