Beyoğlu'nda okulda duman paniği!
İstiklal Caddesi'ndeki Beyoğlu Anadolu Lisesi'nde öğrenciler çevreden gelen ve kaynağı belirlenemeyen duman nedeniyle tahliye edildi.
Beyoğlu Anadolu Lisesi’nde saat 13.00 sıralarında dersliklere duman dolmaya başladı.
Ders işleyen öğrenciler önce camları açsa da duman gelmeye devam etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi çağrıldı.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi kazan dairesini ve çevreyi kontrol etti. Herhangi bir yangına rastlanmadı.
Okul ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Öğrenciler evlerine gitti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'u iptal
- CHP'li Fırat programı terk etti!
- Tolga Savacı'nın vasiyeti ortaya çıktı
- Erdoğan'ın İstanbul korkusu!
- Özel, 300 bin yurttaşla yapılan anketleri açıkladı
- Almanya'dan Schengen vizesi alma sistemi değişiyor
- Fatih Erbakan'dan 'Erdoğan' açıklaması
- 'Kopya aday' Ahmet Akın kayıplara karıştı
- Erdoğan mitingde yurttaşı azarladı
- 'Dalga geçecek seviyede...'