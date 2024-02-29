Beyoğlu'nda okulda duman paniği!

Yayınlanma: 29.02.2024 - 15:33

Güncelleme: 29.02.2024 - 15:43

Beyoğlu Anadolu Lisesi’nde saat 13.00 sıralarında dersliklere duman dolmaya başladı.

Ders işleyen öğrenciler önce camları açsa da duman gelmeye devam etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi çağrıldı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi kazan dairesini ve çevreyi kontrol etti. Herhangi bir yangına rastlanmadı.

Okul ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Öğrenciler evlerine gitti.