Çocuk Destek Merkezi'nde yangın: 10 çocuk dumandan etkilendi
Beylikdüzü'nde bulunan Çocuk Destek Merkezi'nde yangın çıktı. Yangında mahsur kalan çocuklar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen çocuklara ambulansta oksijen verildi.
Adnan Kahveci Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde bulunan Çocuk Destek Merkezi'nde çıktı. 3 katlı Çocuk Destek Merkezi'nin en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangında mahsur kalan çocuklar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Dumandan etkilenen 10 çocuğa ambulansta oksijen verildi. Çalışmalar nedeniyle trafiğe kapatılan cadde bir süre sonra trafiğe açıldı.
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