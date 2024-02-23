Babasının iş yerini ateşe verdi: Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
Bursa’da bir adam, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı babasının iş yerini ateşe verdi. Yangında, iş yerinde maddî hasar meydana geldi.
Olay, İznik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasının iş yerine gelen E.Y. (37) henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı iş yerini ateşe verdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, soğuk hava deposundaki yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında, E.Y.’nin elinde ve yüzünde yanık oluştu. E.Y., olay yerine gelen ambulans ile İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yangında can kaybı bulunmazken, iş yerinde maddî hasar meydana geldi.Yangınla alakalı tahkikat sürüyor.
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