Beyoğlu'nda otelde yangın!
Beyoğlu'nda bir otelin eksi ikinci katında yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Asmalımescit'te bir otelin eksi ikinci katında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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