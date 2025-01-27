Beyoğlu'nda otelde yangın!

Beyoğlu'nda bir otelin eksi ikinci katında yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Beyoğlu'nda otelde yangın!
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DHA
Yayınlanma: 27.01.2025 - 14:19

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Asmalımescit'te bir otelin eksi ikinci katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

 

 


Etiketler: #Beyoğlu #Yangın #Otel

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