Antalya'da 'yangın' paniği: Apartman sakinleri sokağa döküldü

Antalya’da bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Küçük çaplı yangın nedeniyle apartman sakinleri sokağa döküldü.

Antalya'da 'yangın' paniği: Apartman sakinleri sokağa döküldü
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 27.01.2025 - 10:03

Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi 344 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 4’üncü katında, dün akşam saat 22.00 sıralarında bir odadan dumanların çıktığını gören ikamet sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

PANİK YARATTI

İhbarla olay yerine çok sayıda çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, dumanı fark eden apartman sakinleri sokağa döküldü.

Yangın ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken ikamet içerisinde küçük çaplı hasar meydana geldi.


Etiketler: #Yangın #Antalya

İlgili Haberler

Bolu Kartalkaya yangın faciasında yeni gelişme: 3 kişiye tutuklama talebi

Bolu Kartalkaya yangın faciasında yeni gelişme: 3 kişiye tutuklama talebi
Son Dakika... Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında flaş gelişme: Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı

Son Dakika... Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında flaş gelişme: Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı
Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında soruşturma sürüyor, sorumlu ise yok: Turizmde güven kaybı

Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında soruşturma sürüyor, sorumlu ise yok: Turizmde güven kaybı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler