Antalya'da 'yangın' paniği: Apartman sakinleri sokağa döküldü

Yayınlanma: 27.01.2025 - 10:03

Güncelleme: 27.01.2025 - 10:26

Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi 344 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 4’üncü katında, dün akşam saat 22.00 sıralarında bir odadan dumanların çıktığını gören ikamet sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

PANİK YARATTI

İhbarla olay yerine çok sayıda çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, dumanı fark eden apartman sakinleri sokağa döküldü.

Yangın ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken ikamet içerisinde küçük çaplı hasar meydana geldi.