Beyoğlu'nda pes dedirten hırsızlık: Önce anahtarı sonra aracı çaldı
Beyoğlu’nda bir şüpheli, önce eve girip otomobilin anahtarını aldı, sonra da park halindeki aracı çalıştırarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
İstanbul Beyoğlu Kılıçali Paşa Mahallesi’nde 20 Kasım Pazar tarihinde yaşanan olayda 3 şüpheli girmek istedikleri evin önüne gece saatlerinde geldi ve çalmak istedikleri otomobilin anahtarını evden aldı. Kameralara takılan 3 şüpheliden biri daha sonra çaldığı anahtarla otomobili çalıştırıp olay yerinden uzaklaştı.
Olayın ardından Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerine ihbarda bulunulması üzerine ekipler inceleme başlattı. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin, yanında bulunan 2 kişiyle önce eve girerek otomobil anahtarını çaldığını, daha sonra anahtarını çaldığı araç ile olay yerinden uzaklaştığını gördü.
Araç plakası üzerinden sorgulama yapan ekipler, aracın Gaziosmanpaşa’da bulunan akaryakıt istasyonundan birden fazla kez yakıt aldığı ve aracın sürekli bu bölgede Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) kayıtlarına takıldığı görüldü.
Gaziosmanpaşa’da yapılan çalışmalar sonucunda 24 Kasım Perşembe tarihinde Karayolları Mahallesi’nde aracı tespit eden ekipler M.E.Ç. isimli şüpheli şahsı da suça konu olan araç ile yakaladı.
Konu ile ilgili yakalanan M.E.Ç. isimli şüpheli şahıs, “Evden Hırsızlık” ve “Oto Hırsızlığı” suçlarından 25 Kasım Cuma tarihinde adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.
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