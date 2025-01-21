Beyoğlu'nda peş peşe yangınlar: Bir dükkan ve ev alev alev yandı

Beyoğlu Kasımpaşa'da bir terzi dükkanında yangın çıktı. Alevlerin elektrik direğine sıçramasıyla meydana gelen patlama nedeniyle çevredekiler panik yaşadı. Taksim'de de bir binadaki daire ise alev alev yandı. Her iki yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beyoğlu'nda peş peşe yangınlar: Bir dükkan ve ev alev alev yandı
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DHA
Yayınlanma: 21.01.2025 - 09:52

Olay, dün saat 23.45 sıralarında Camiikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan terzi dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dükkandan alevlerin çıktığını gören çevredeki yurttalar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Alevlerin elektrik direğine sıçramasıyla patlama yaşandı. Çevredekiler patlama nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmazken dükkan kullanılmaz hale geldi. Yangını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

TAKSİM'DE DAİRE ALEV ALEV YANDI

Taksim Katip Mustafa Çelebi Mahallesi'nde saat 00.40 sıralarında yaşanan diğer olayda ise, bir binada bulunan dairede yangın çıktı. Vatandaşların panik yaşadığı yangın olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın anları cep telefonu kamerasına da yansıdı. Polis her iki yangınla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #kasımpaşa #Beyoğlu #Yangın

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